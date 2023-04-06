Песков: РФ переживает за свою безопасность каждый раз при приближении НАТО

Всякий раз, когда НАТО приближается к границам России, Москва принимает меры для сбалансирования безопасности на континенте. Об этом в четверг рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что нужно внимательно следить за действиями России.

Песков подчеркнул, что именно НАТО расширяется в сторону российских границ, а не РФ приближается военной инфраструктурой к рубежам альянса. По словам пресс-секретаря главы государства, это движение доставляет стране хлопоты и вызывает переживания за безопасность.

"Переживая за нашу безопасность, естественно, мы принимаем меры для того, чтобы её обеспечить, и каждый раз, когда НАТО приближается в сторону наших границ, для того чтобы снова сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте", — сказал Песков.