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6 апреля, 09:29

Песков: РФ переживает за свою безопасность каждый раз при приближении НАТО

Песков: РФ принимает меры безопасности на континенте при приближении НАТО

Всякий раз, когда НАТО приближается к границам России, Москва принимает меры для сбалансирования безопасности на континенте. Об этом в четверг рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что нужно внимательно следить за действиями России.

Песков подчеркнул, что именно НАТО расширяется в сторону российских границ, а не РФ приближается военной инфраструктурой к рубежам альянса. По словам пресс-секретаря главы государства, это движение доставляет стране хлопоты и вызывает переживания за безопасность.

"Переживая за нашу безопасность, естественно, мы принимаем меры для того, чтобы её обеспечить, и каждый раз, когда НАТО приближается в сторону наших границ, для того чтобы снова сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте", — сказал Песков.

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Ранее Лайф писал, что Россия пока не видит перспектив для переговоров с Украиной о будущем этой страны без участия её руководства. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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