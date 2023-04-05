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5 апреля, 09:56

Лукашенко может обсудить с Путиным свой мирный план по Украине

Песков считает, что Лукашенко разъяснит Путину свой мирный план по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его коллега из РФ Владимир Путин могут затронуть тему мирных инициатив Минска по ситуации на Украине в ходе сегодняшней встречи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"По всей видимости, Александр Григорьевич [Лукашенко] сам посчитает необходимым дать разъяснения на сей счёт. Тогда, безусловно, они обменяются мнениями", сказал он.

Лукашенко призвал Россию и Украину начать переговоры сейчас

Лукашенко призвал Россию и Украину начать переговоры сейчас

Ранее Александр Лукашенко в ходе своего послания народу Белоруссии и парламенту страны предложил объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск. Он призвал стороны начать переговоры "именно сейчас". По словам Дмитрия Пескова, в Кремле не видят возможности для возобновления диалога.

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LIFE / Андрей Тишин

Матвей Константинов
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