Лукашенко может обсудить с Путиным свой мирный план по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его коллега из РФ Владимир Путин могут затронуть тему мирных инициатив Минска по ситуации на Украине в ходе сегодняшней встречи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.