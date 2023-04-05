НАТО пригрозило Китаю последствиями при поставках оружия России
Столтенберг: Китай ждут серьёзные последствия в случае поставок оружия РФ
Если Китай предоставит России вооружение, Пекин будут ждать "серьёзные последствия". Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Союзники по НАТО согласны, что предоставление Китаем военной помощи России было бы исторической ошибкой с серьёзными последствиями", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин свой первый с начала пандемии зарубежный визит совершил в Москву. Главы государств подписали ряд документов, в том числе заявление о планах экономического сотрудничества. На фоне визита председателя КНР Си Цзиньпина газета The Washington Post предположила, что союз Москвы и Пекина может перевернуть существующий миропорядок и США должны подготовиться к ответу на крепнущий российско-китайский альянс.
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