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5 апреля, 13:38

НАТО пригрозило Китаю последствиями при поставках оружия России

Столтенберг: Китай ждут серьёзные последствия в случае поставок оружия РФ

Если Китай предоставит России вооружение, Пекин будут ждать "серьёзные последствия". Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Союзники по НАТО согласны, что предоставление Китаем военной помощи России было бы исторической ошибкой с серьёзными последствиями", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

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Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин свой первый с начала пандемии зарубежный визит совершил в Москву. Главы государств подписали ряд документов, в том числе заявление о планах экономического сотрудничества. На фоне визита председателя КНР Си Цзиньпина газета The Washington Post предположила, что союз Москвы и Пекина может перевернуть существующий миропорядок и США должны подготовиться к ответу на крепнущий российско-китайский альянс.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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