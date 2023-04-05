НАТО пригрозило Китаю последствиями при поставках оружия России

Если Китай предоставит России вооружение, Пекин будут ждать "серьёзные последствия". Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Союзники по НАТО согласны, что предоставление Китаем военной помощи России было бы исторической ошибкой с серьёзными последствиями", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.