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5 апреля, 11:09

Сербия проведёт совместные учения с НАТО "Платиновый волк"

ТАСС узнал о намеченных на июнь совместных учениях Сербии и стран НАТО

Сербия станет участницей международных тактических учений "Платиновый волк – 2023" совместно со странами НАТО. Об этом в среду информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

Мероприятия запланированы на 16–30 июня, а часть манёвров будет проходить непосредственно на сербской территории.

"Международные тактические учения "Платиновый волк" пройдут с 16 по 30 июня 2023 года в Республике Сербия совместно с рядом партнёрских стран, с которыми армия Сербии участвует в многонациональных операциях", — говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в редакцию ТАСС.

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Напомним, что буквально месяц назад сербский лидер Александр Вучич в ходе заседания парламента заявил, что Сербия не намерена вступать в НАТО и сохранит позицию в вопросе военного нейтралитета. А 24 марта Вучич сказал, что Сербия забудет об агрессии НАТО 1999 года "только тогда, когда исчезнут все сербы". Эти слова стали ответом на призыв посла США в Белграде Кристофера Хилла "забыть обиду" на альянс за бомбардировки Югославии.

Обложка ©

Getty Images / Artur Widak

Марина Калегина
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