Сербия проведёт совместные учения с НАТО "Платиновый волк"

"Международные тактические учения "Платиновый волк" пройдут с 16 по 30 июня 2023 года в Республике Сербия совместно с рядом партнёрских стран, с которыми армия Сербии участвует в многонациональных операциях", — говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в редакцию ТАСС.

Напомним, что буквально месяц назад сербский лидер Александр Вучич в ходе заседания парламента заявил, что Сербия не намерена вступать в НАТО и сохранит позицию в вопросе военного нейтралитета. А 24 марта Вучич сказал, что Сербия забудет об агрессии НАТО 1999 года "только тогда, когда исчезнут все сербы". Эти слова стали ответом на призыв посла США в Белграде Кристофера Хилла "забыть обиду" на альянс за бомбардировки Югославии.