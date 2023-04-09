Стало известно о планах Зеленского поехать в Германию впервые с начала СВО

Президент Украины Владимир Зеленский в мае может посетить Германию впервые с начала специальной военной операции России. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на правительственные круги ФРГ.

По данным немецких журналистов, Зеленский может лично приехать на церемонию в немецком Ахене, где его наградят премией Карла Великого, вручаемой "за вклад в объединение Европы". На мероприятии планирует выступить федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Но авторы не исключают, что Зеленский может не поехать в ФРГ и выступить на церемонии по видеосвязи.