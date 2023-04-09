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9 апреля, 08:04

Стало известно о планах Зеленского поехать в Германию впервые с начала СВО

Bild: Зеленский в мае может посетить Германию впервые с начала СВО

Президент Украины Владимир Зеленский в мае может посетить Германию впервые с начала специальной военной операции России. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на правительственные круги ФРГ.

По данным немецких журналистов, Зеленский может лично приехать на церемонию в немецком Ахене, где его наградят премией Карла Великого, вручаемой "за вклад в объединение Европы". На мероприятии планирует выступить федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Но авторы не исключают, что Зеленский может не поехать в ФРГ и выступить на церемонии по видеосвязи.

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Ранее Зеленский впервые побывал в Польше с официальным визитом. Обозреватель портала Myśl Polska Пшемыслав Пяста отметил, что визит украинского президента нельзя оценивать позитивно, ведь он даже не извинился за преступления Киева.

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Никита Никонов
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