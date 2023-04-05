В Германии рассказали, что станет "красной линией" при поддержке Украины
Вице-канцлер Германии назвал "красной линией" отправку немецких войск на Украину
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек озвучил, что присутствие немецких войск на Украине станет для Берлина "красной линией", которую нельзя преступать.
"Мы не должны становиться участниками войны. Важно, чтобы эта граница всегда сохранялась", — сказал он.
Хабек назвал это "вопросом баланса", так как всегда существует риск "зайти далеко".
А в начале апреля Роберт Хабек впервые посетил Украину с "неожиданным" визитом. Компанию ему составили некоторые представители немецкого бизнеса. Хабек ранее занимал пост сопредседателя партии "Зелёные" — это политическая сила, которая наиболее активно выступает за передачу Киеву вооружения.
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