В Германии рассказали, что станет "красной линией" при поддержке Украины

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек озвучил, что присутствие немецких войск на Украине станет для Берлина "красной линией", которую нельзя преступать.

"Мы не должны становиться участниками войны. Важно, чтобы эта граница всегда сохранялась", — сказал он.

Хабек назвал это "вопросом баланса", так как всегда существует риск "зайти далеко".