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3 апреля, 05:14

Вице-канцлер Германии Хабек неожиданно приехал в Киев, сообщили СМИ

Bild: Вице-канцлер Германии Хабек приехал в Киев с "неожиданным" визитом

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек прибыл в Киев с "неожиданным" визитом, пишет издание Bild. Компанию ему составили некоторые представители немецкого бизнеса.

По данным таблоида, политик приехал на Украину на поезде. Он намерен обсудить с властями страны восстановление и сотрудничество в энергетической сфере. По прибытии на вокзал Хабек заявил, что в интересах Европы, чтобы Украина в будущем была "экономически сильным партнёром". При этом агентство DPA уточняет, что никаких "конкретных инвестиционных решений" в настоящее время не ожидается.

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Хабек, ранее занимавший пост сопредседателя партии "Зелёные", впервые посещает Украину с момента начала спецоперации. Данная немецкая политическая сила сейчас наиболее активно выступает за передачу Киеву вооружения.

Ранее сообщалось, что Германия может дать Украине больше денег из-за её потерь. По данным немецких СМИ, Минфин ФРГ собирается согласовать увеличение финансовой помощи Киеву до 5,4 миллиарда евро.

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ТАСС / IMAGO / Political-Moments

Никита Никонов
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