Вице-канцлер Германии Хабек неожиданно приехал в Киев, сообщили СМИ

По данным таблоида, политик приехал на Украину на поезде. Он намерен обсудить с властями страны восстановление и сотрудничество в энергетической сфере. По прибытии на вокзал Хабек заявил, что в интересах Европы, чтобы Украина в будущем была "экономически сильным партнёром". При этом агентство DPA уточняет, что никаких "конкретных инвестиционных решений" в настоящее время не ожидается.