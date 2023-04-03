Немецкое оружие с Украины решили чинить в Румынии

Германский оборонный концерн Rheinmetall откроет в Румынии центр, в котором будет обслуживать используемое на Украине вооружение. Об этом сообщило агентство Reuters.

Таким образом, недалеко от границы с Украиной будут обслуживаться гаубицы, танки Leopard и Challenger. Также центр ремонтирует боевые машины пехоты Marder, бронетранспортёры Fuchs и военные грузовики. Кроме того, Rheinmetall строит хаб по тыловому обеспечению и обслуживанию вооружений в Сату-Маре. Он начнёт работать уже в этом месяце.

"[Хаб] будет играть центральную роль в поддержании западных боевых систем, используемых на Украине, в состоянии боеготовности и в обеспечении доступности тылового обеспечения", — рассказал источник.