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2 апреля, 23:33

Немецкое оружие с Украины решили чинить в Румынии

Концерн Rheinmetall решил открыть в Румынии центр по обслуживанию отправленного Киеву вооружения

Германский оборонный концерн Rheinmetall откроет в Румынии центр, в котором будет обслуживать используемое на Украине вооружение. Об этом сообщило агентство Reuters.

Таким образом, недалеко от границы с Украиной будут обслуживаться гаубицы, танки Leopard и Challenger. Также центр ремонтирует боевые машины пехоты Marder, бронетранспортёры Fuchs и военные грузовики. Кроме того, Rheinmetall строит хаб по тыловому обеспечению и обслуживанию вооружений в Сату-Маре. Он начнёт работать уже в этом месяце.

"[Хаб] будет играть центральную роль в поддержании западных боевых систем, используемых на Украине, в состоянии боеготовности и в обеспечении доступности тылового обеспечения", — рассказал источник.

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Ранее Лайф писал, что в Германии заявили об ограниченных запасах танков Leopard. Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что НАТО не поставит Киеву больше обещанных батальонов.

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Wikipedia / Sonaz

Арина Родионова
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