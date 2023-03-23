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23 марта, 16:35

Румыния потребовала от Киева свои исторические земли, иначе — вернёт силой

Румынский сенатор Шошоакэ потребовала от Украины вернуть исторические земли за помощь в борьбе с Россией

Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию части украинских территорий. По данным румынского портала HotNews, проект закона "Об изменении закона 129/1997 о ратификации Договора о сотрудничестве между Румынией и Украиной" поступил в Парламент ещё 20 марта.

Документ предполагает передачу Бухаресту "исторических земель" на территории Украины — так, Шошоакэ претендует на Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный. Осуществить этот план сенатор предлагает к 2027 году.

"Учитывая тот факт, что румынское государство финансирует Украину военной техникой и вооружением через НАТО, а также тот факт, что через Румынию прошло примерно три миллиона украинцев, мы просим Украину передать нам земли, на которых проживают наши румынские братья", — приводят слова сенатора румынские СМИ.

Целью таких изменений Диана Шошоакэ заявила возвращение "культурной идентичности, традиций, обычаев и религии" проживающему на указанных территориях румынскому населению.

"Численность нашего там населения оценивается примерно в один миллион, включая смешанные семьи", — пояснила политик.

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Ранее Минобороны Румынии не подтвердило слухи о планах предоставить территорию в районе дельты Дуная под военную базу США. В ведомстве подчеркнули, что никогда даже не обсуждали эту тему с Вашингтоном.

Обложка ©

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Марина Калегина
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