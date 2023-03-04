Минобороны Румынии открестилось от планов создать базу США в дельте Дуная

Минобороны Румынии не подтвердило слухи о планах предоставить территорию в районе дельты Дуная под военную базу США. В ведомстве подчеркнули, что никогда даже не обсуждали эту тему с Вашингтоном.

"Сообщаем о фейковом сообщении, в котором без каких-либо реальных оснований проводится идея, что правительства Румынии и США заключили секретное соглашение о строительстве военной базы в дельте Дуная. Подобное соглашение никогда не обсуждалось", — написала пресс-служба ведомства в соцсети.

Официальный портал министерства inforadar.mapn.ro пишет, что сторонники слухов ссылаются на законопроект Black Sea Security Act of 2022, внесённый в июле 2022 года в Конгресс США. Согласно ему якобы оговаривалось "создание четвёртой [на территории страны] американской военной базы в дельте Дуная". И Румыния, как утверждалось, согласилась с решением.

Однако на самом деле в законопроекте не говорилось о новой базе. Как уточняет портал, в американском журнале American Purpose появилась статья, в которой эксперты лишь предполагали, что для "безопасности навигации для западных союзников, для Румынии, Украины и других черноморских стран" такое размещение военных США было бы полезно. И уже потом домыслы из журнала были восприняты многими всерьёз.