Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 16:32

Минобороны Румынии открестилось от планов создать базу США в дельте Дуная

Минобороны Румынии опровергло данные СМИ о планах создать базу США в дельте Дуная

Минобороны Румынии не подтвердило слухи о планах предоставить территорию в районе дельты Дуная под военную базу США. В ведомстве подчеркнули, что никогда даже не обсуждали эту тему с Вашингтоном.

"Сообщаем о фейковом сообщении, в котором без каких-либо реальных оснований проводится идея, что правительства Румынии и США заключили секретное соглашение о строительстве военной базы в дельте Дуная. Подобное соглашение никогда не обсуждалось", написала пресс-служба ведомства в соцсети.

Официальный портал министерства inforadar.mapn.ro пишет, что сторонники слухов ссылаются на законопроект Black Sea Security Act of 2022, внесённый в июле 2022 года в Конгресс США. Согласно ему якобы оговаривалось "создание четвёртой [на территории страны] американской военной базы в дельте Дуная". И Румыния, как утверждалось, согласилась с решением.

Однако на самом деле в законопроекте не говорилось о новой базе. Как уточняет портал, в американском журнале American Purpose появилась статья, в которой эксперты лишь предполагали, что для "безопасности навигации для западных союзников, для Румынии, Украины и других черноморских стран" такое размещение военных США было бы полезно. И уже потом домыслы из журнала были восприняты многими всерьёз.

Видео "переброски румынских танков и ПВО" к Молдавии снято на параде в ноябре

Видео "переброски румынских танков и ПВО" к Молдавии снято на параде в ноябре

Ранее Лайф писал, что США оставят несколько тысяч американских военных в Румынии ещё на девять месяцев. База ВВС "Михаил Когэлничану" используется в качестве тренировочной для сил НАТО в Восточной Европе.

Обложка ©

Getty Images / Chung Sung-Jun

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • румыния
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров