Теперь официально: Германия передаст Киеву самый большой пакет помощи с начала СВО
Минобороны ФРГ подтвердило, что отправит Украине вооружение на сумму €2,7 млрд
Власти Германии подготовили очередной пакет вооружений для Киева на общую сумму 2,7 миллиарда евро, сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ. Таким образом, Берлин официально подтвердил публикацию журнала Der Spiegel.
По данным ведомства, в список планируемой к поставке техники войдут 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1A5, четыре ЗРК Iris-T SLM, а также гаубицы, боеприпасы и бронированные транспортные средства. Вместе с тем немцы передадут Киеву 200 разведывательных беспилотников.
"Осуществляя этот вклад, мы демонстрируем, что Германия всерьёз помогает [Украине]", — приводятся в заявлении слова главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.
Как уточняется, техника и вооружение будут направлены ВСУ в ближайшие месяцы. По данным журналистов, это крупнейший пакет военной помощи Украине с начала боевых действий.
Ранее Лайф писал о том, что США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд. Деньги, в частности, будут выделены на создание артиллерийских дронов, обеспечение доступа к спутниковым изображениям, обслуживание техники и приобретение запчастей.
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