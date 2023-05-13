Теперь официально: Германия передаст Киеву самый большой пакет помощи с начала СВО

Власти Германии подготовили очередной пакет вооружений для Киева на общую сумму 2,7 миллиарда евро, сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ. Таким образом, Берлин официально подтвердил публикацию журнала Der Spiegel.

По данным ведомства, в список планируемой к поставке техники войдут 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1A5, четыре ЗРК Iris-T SLM, а также гаубицы, боеприпасы и бронированные транспортные средства. Вместе с тем немцы передадут Киеву 200 разведывательных беспилотников.

"Осуществляя этот вклад, мы демонстрируем, что Германия всерьёз помогает [Украине]", — приводятся в заявлении слова главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.

Как уточняется, техника и вооружение будут направлены ВСУ в ближайшие месяцы. По данным журналистов, это крупнейший пакет военной помощи Украине с начала боевых действий.