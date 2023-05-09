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9 мая, 05:10

США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд

AP: США собираются объявить о новом пакете военной помощи Киеву на $1,2 млрд

США собираются выделить 1,2 млрд долларов в качестве военной помощи Украине, чтобы в перспективе усилить её противовоздушную оборону. Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на источники в американской администрации.


Пакет предусматривает выделение средств на создание ЗРК "Хоук" и БПЛА, которые будут позднее переданы Украине. Деньги также будут выделены на создание артиллерийских дронов, обеспечение доступа к спутниковым изображениям, обслуживание техники и приобретение запчастей.

Средства должны будут распределить на несколько месяцев или лет, чтобы в будущем обеспечить потребности Украины. При этом вооружение, которое войдёт в пакет, будет выделено не из актуальных запасов Пентагона.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен разрешил выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов. В него входят разные виды боеприпасов и противотанковые системы.

Обложка ©

Wikipedia / David B. Gleason

Анатолий Симоненко
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