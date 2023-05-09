США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд
AP: США собираются объявить о новом пакете военной помощи Киеву на $1,2 млрд
США собираются выделить 1,2 млрд долларов в качестве военной помощи Украине, чтобы в перспективе усилить её противовоздушную оборону. Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на источники в американской администрации.
Пакет предусматривает выделение средств на создание ЗРК "Хоук" и БПЛА, которые будут позднее переданы Украине. Деньги также будут выделены на создание артиллерийских дронов, обеспечение доступа к спутниковым изображениям, обслуживание техники и приобретение запчастей.
Средства должны будут распределить на несколько месяцев или лет, чтобы в будущем обеспечить потребности Украины. При этом вооружение, которое войдёт в пакет, будет выделено не из актуальных запасов Пентагона.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен разрешил выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов. В него входят разные виды боеприпасов и противотанковые системы.
Wikipedia / David B. Gleason