Для сохранения запасов вооружения сил противовоздушной обороны военному руководству Украины нужно пропускать ракетные удары Армии РФ. Так считает британский военный аналитик Майкл Кларк.

Он отметил, что украинские вооружённые силы рискуют растратить все запасы ракет, если они не научатся проявлять осторожность. Эксперт предположил, что Киеву нужно сдерживаться и не использовать американские зенитные комплексы против дешёвых дронов. Это нужно, чтобы сохранить запасы складов для контрудара.

"Скоро украинцы получат системы Patriot. Сейчас эти установки находятся в Польше. Для их развёртывания понадобится определённое время, поскольку они требуют серьёзной подготовки и они очень дорогие", — сказал Кларк в эфире Sky News.