Министр обороны Украины пожаловался на истощение запасов ракет к советской ПВО
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у Киева скоро не останется ракет к советской системе ПВО, его запасы стремительно заканчиваются, а пополнить их нечем. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украине".
"Мы имеем систему (ПВО. — Прим. Лайфа) советскую, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас и есть только в странах, в которых мы не можем их взять, то надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО", — объяснил он.
По словам министра, уже принято решение о поставках Украине западных систем ПВО, теперь осталось нарастить их количество и пополнить склады ракетами к ним.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на секретные документы Пентагона, попавшие в Сеть, опубликовало статью, где говорилось о незащищённых ПВО Украины 40 объектах. И уже к 3 мая ВСУ могут полностью лишиться боеприпасов к таким системам, утверждается в тексте.
Shutterstock