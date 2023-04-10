В секретных файлах Пентагона нашли сведения о незащищённых ПВО Украины 40 объектах

Уже к 3 мая Украина может лишиться боеприпасов для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на секретные документы Пентагона, попавшие в Сеть.

"Согласно предполагаемому секретному слайду презентации Пентагона от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для "Буков" к 13 апреля, а ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления", — говорится в статье.

Ссылаясь на другую презентацию американского Минобороны, WSJ сообщает, что из-за отсутствия боеприпасов для ЗРК более 40 объектов критически важной инфраструктуры Украины останется без прикрытия. Речь идёт о Киевской области и юго-западе страны. Отмечается, что ВСУ расходовали в месяц около 200 ракет для С-300 и порядка 69 для "Буков".