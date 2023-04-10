В секретных файлах Пентагона нашли сведения о незащищённых ПВО Украины 40 объектах
WSJ: К 3 мая у Киева закончатся ракеты для ПВО, 40 объектов будут без прикрытия
Уже к 3 мая Украина может лишиться боеприпасов для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на секретные документы Пентагона, попавшие в Сеть.
"Согласно предполагаемому секретному слайду презентации Пентагона от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для "Буков" к 13 апреля, а ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления", — говорится в статье.
Ссылаясь на другую презентацию американского Минобороны, WSJ сообщает, что из-за отсутствия боеприпасов для ЗРК более 40 объектов критически важной инфраструктуры Украины останется без прикрытия. Речь идёт о Киевской области и юго-западе страны. Отмечается, что ВСУ расходовали в месяц около 200 ракет для С-300 и порядка 69 для "Буков".
Также Украина имеет две западные системы ПВО NASAMS и одну IRIS-T. Кроме того, США и Германия недавно анонсировали передачу Киеву двух батарей Patriot, а Италия и Франция согласились передать одну систему SAMP/T. Тем не менее поставки Запада, по оценкам авторов статьи, не смогут обеспечить потребности Украины полностью. Согласно данным Европейского командования ВСУ США, Киеву для этого нужны 12 батарей Patriot или SAMP/T и 16 батарей класса NASAMS или IRIS-T.
Напомним, 7 апреля газета The New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретной информации о ситуации на Украине. В слитых документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад, сроки истощения ресурсов ПВО Украины среднего радиуса. По данным СМИ, там также была информация о том, что спецслужбы США шпионили за Владимиром Зеленским.
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