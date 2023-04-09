В "секретных файлах" Пентагона нашли дату истощения средств ПВО Украины

Украинские системы ПВО среднего радиуса исчерпают свои возможности к 23 мая. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на утёкшие секретные документы американских военных и разведки.

"Возможность обеспечивать противовоздушную оборону среднего радиуса для защиты будет полностью истощена к 23 мая. По оценкам, Украина устоит ещё против двух-трёх волн ударов", — уточняется в документе американского военного ведомства.

Анализ ситуации с обеспечением ВСУ боеприпасами проводился в период с конца февраля по начало марта 2023 года. Согласно результатам проверки, Киев исчерпал военные ресурсы США и их союзников и в утёкших документах речь идёт как раз о боеприпасах и ПВО.