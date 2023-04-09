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9 апреля, 15:55

В "секретных файлах" Пентагона нашли дату истощения средств ПВО Украины

WP: Ресурсы ПВО Украины среднего радиуса истощатся к 23 мая

Украинские системы ПВО среднего радиуса исчерпают свои возможности к 23 мая. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на утёкшие секретные документы американских военных и разведки.

"Возможность обеспечивать противовоздушную оборону среднего радиуса для защиты будет полностью истощена к 23 мая. По оценкам, Украина устоит ещё против двух-трёх волн ударов", — уточняется в документе американского военного ведомства.

Анализ ситуации с обеспечением ВСУ боеприпасами проводился в период с конца февраля по начало марта 2023 года. Согласно результатам проверки, Киев исчерпал военные ресурсы США и их союзников и в утёкших документах речь идёт как раз о боеприпасах и ПВО.

Washington Post отмечает, что ПВО на Украине нужно работать против истребителей и вертолётов, а не расходовать ресурс на "меньшие угрозы, подобные беспилотникам".

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Напомним, США добавили в новый пакет военной помощи Украине радары для систем ПВО, но не сами установки. Ещё в январе представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что поставка Киеву систем ПВО остаётся приоритетом, но на это потребуется время. Тем не менее в конце марта в Пентагоне заявили о завершении подготовки 65 украинских военных к использованию систем ПВО Patriot.

Обложка ©

Getty Images / Pierre Crom

Ирина Фальке
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