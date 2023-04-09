В "секретных файлах" Пентагона нашли дату истощения средств ПВО Украины
WP: Ресурсы ПВО Украины среднего радиуса истощатся к 23 мая
Украинские системы ПВО среднего радиуса исчерпают свои возможности к 23 мая. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на утёкшие секретные документы американских военных и разведки.
"Возможность обеспечивать противовоздушную оборону среднего радиуса для защиты будет полностью истощена к 23 мая. По оценкам, Украина устоит ещё против двух-трёх волн ударов", — уточняется в документе американского военного ведомства.
Анализ ситуации с обеспечением ВСУ боеприпасами проводился в период с конца февраля по начало марта 2023 года. Согласно результатам проверки, Киев исчерпал военные ресурсы США и их союзников и в утёкших документах речь идёт как раз о боеприпасах и ПВО.
Washington Post отмечает, что ПВО на Украине нужно работать против истребителей и вертолётов, а не расходовать ресурс на "меньшие угрозы, подобные беспилотникам".
Напомним, США добавили в новый пакет военной помощи Украине радары для систем ПВО, но не сами установки. Ещё в январе представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что поставка Киеву систем ПВО остаётся приоритетом, но на это потребуется время. Тем не менее в конце марта в Пентагоне заявили о завершении подготовки 65 украинских военных к использованию систем ПВО Patriot.
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