США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине в $300 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен разрешил выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов. В него входят разные виды боеприпасов и противотанковые системы.

Как заявили в Пентагоне и Госдепартаменте, ВСУ получат боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы TOW, противотанковые системы AT-4 и неуправляемые ракеты Hydra 70. Последние можно устанавливать на самолёты и вертолёты.