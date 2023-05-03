США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине в $300 млн
Госсекретарь США Энтони Блинкен разрешил выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов. В него входят разные виды боеприпасов и противотанковые системы.
Как заявили в Пентагоне и Госдепартаменте, ВСУ получат боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы TOW, противотанковые системы AT-4 и неуправляемые ракеты Hydra 70. Последние можно устанавливать на самолёты и вертолёты.
Напомним, о планах выделить Украине новый пакет военной помощи стало известно сегодня. Как писала газета Politico, в него также планировалось добавить грузовики, тяжёлую технику и запасные части.
Getty Images / Melissa Sue Gerrits