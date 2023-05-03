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3 мая, 18:59

США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине в $300 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен разрешил выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов. В него входят разные виды боеприпасов и противотанковые системы.

Как заявили в Пентагоне и Госдепартаменте, ВСУ получат боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы TOW, противотанковые системы AT-4 и неуправляемые ракеты Hydra 70. Последние можно устанавливать на самолёты и вертолёты.

США отправят Украине ещё $5 млрд бюджетной помощи

США отправят Украине ещё $5 млрд бюджетной помощи

Напомним, о планах выделить Украине новый пакет военной помощи стало известно сегодня. Как писала газета Politico, в него также планировалось добавить грузовики, тяжёлую технику и запасные части.

Обложка ©

Getty Images / Melissa Sue Gerrits

Матвей Константинов
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