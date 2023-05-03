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2 мая, 21:48

США в среду объявят о новом пакете военной помощи Украине на $300 млн

Politico: В среду Штаты расскажут про новый пакет помощи Киеву на $300 млн

В среду представители администрации США объявят об очередном пакете военной помощи Украине. Как сообщает издание Politico, его размер составит 300 миллионов долларов.

"Администрация намерена объявить о пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов, включающем артиллерийские и миномётные боеприпасы, грузовики, тяжёлую технику, запасные части и ракеты Hydra-70", — пишет издание Politico, ссылаясь на неназванные источники.

США отправят Украине ещё $5 млрд бюджетной помощи

США отправят Украине ещё $5 млрд бюджетной помощи

Ранее американский сенатор-республиканец Пол Рэнд призвал Белый дом перестать безудержно помогать Украине. Он заявил, что Штаты будут против всех будущих пакетов помощи, если они не будут увязаны с чёткой дипломатической стратегией.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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