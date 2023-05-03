США в среду объявят о новом пакете военной помощи Украине на $300 млн

В среду представители администрации США объявят об очередном пакете военной помощи Украине. Как сообщает издание Politico, его размер составит 300 миллионов долларов.

"Администрация намерена объявить о пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов, включающем артиллерийские и миномётные боеприпасы, грузовики, тяжёлую технику, запасные части и ракеты Hydra-70", — пишет издание Politico, ссылаясь на неназванные источники.