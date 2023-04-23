В Сенате США выступили против неограниченной помощи Украине

Американский сенатор-республиканец Пол Рэнд призвал Белый дом перестать безудержно помогать Украине. Так он прокомментировал публикацию его соратника коллеги Майка Ли, который заявил, что США не являются стороной вооружённого конфликта.

"Мы будем против всех будущих пакетов помощи, если они не будут увязаны с чёткой дипломатической стратегией", — написал он в своём твиттер-аккаунте и добавил, что усилия Вашингтона должны быть направлены на скорейшее достижение мира.

К своему посту Рэнд прикрепил ссылку на публикацию издания The Daily Caller, в которой говорится о направленном конгрессменами-республиканцами письме американской администрации, в котором требуют прекратить помощь до выработки соответствующей дипломатической стратегии.