В США придумали наказание для Макрона за "предательство"

США придётся пересмотреть свои траты на Украину из-за слов президента Франции Эмманюэля Макрона о Тайване, считают обозреватели The National Interest Джеймс Джей Карафано и Виктория Коутс. Они указали на недовольство Вашингтоном нежеланием Европы втягиваться в Тайваньский кризис.

"Заявление Макрона должно побудить Вашингтон пересмотреть статус Штатов как ведущего донора на Украине", — говорится в публикации.

В связи с этим "предательством", добавили авторы, Конгрессу следует потребовать от Белого дома полный отчёт об участии Франции и других стран Европы в финансировании Украины за последние 14 месяцев, приостановив на это время выделение помощи.

Подчёркивается, что мнение Макрона подорвало позицию президента США Джо Байдена о конфликте на Украине как борьбе за демократию. Сам французский лидер, по оценке обозревателей, считает помощь ВСУ в первую очередь задачей США и не желает помогать союзнику в борьбе с КНР.

"Если использовать фразу Макрона из его выступления в Белом доме в декабре прошлого года, мы должны быть "братьями по оружию" на Украине, но Америка должна действовать наедине с Китаем", — возмутились они.