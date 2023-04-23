В США придумали наказание для Макрона за "предательство"
NI: США придётся пересмотреть траты на Украину из-за слов Макрона о Тайване
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock
США придётся пересмотреть свои траты на Украину из-за слов президента Франции Эмманюэля Макрона о Тайване, считают обозреватели The National Interest Джеймс Джей Карафано и Виктория Коутс. Они указали на недовольство Вашингтоном нежеланием Европы втягиваться в Тайваньский кризис.
"Заявление Макрона должно побудить Вашингтон пересмотреть статус Штатов как ведущего донора на Украине", — говорится в публикации.
В связи с этим "предательством", добавили авторы, Конгрессу следует потребовать от Белого дома полный отчёт об участии Франции и других стран Европы в финансировании Украины за последние 14 месяцев, приостановив на это время выделение помощи.
Подчёркивается, что мнение Макрона подорвало позицию президента США Джо Байдена о конфликте на Украине как борьбе за демократию. Сам французский лидер, по оценке обозревателей, считает помощь ВСУ в первую очередь задачей США и не желает помогать союзнику в борьбе с КНР.
"Если использовать фразу Макрона из его выступления в Белом доме в декабре прошлого года, мы должны быть "братьями по оружию" на Украине, но Америка должна действовать наедине с Китаем", — возмутились они.
Ранее агентство Bloomberg писало о намерении Эмманюэля Макрона предложить Китаю мирный план по Украине. По мнению французского лидера, его основой должны стать долгосрочные гарантии безопасности для Незалежной.