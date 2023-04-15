Зеленский полтора часа обсуждал с Макроном его визит в Китай
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном его визит в Китай
Президент Франции Эмманюэль Макрон с украинским лидером Владимиром Зеленским. Фото © Getty Images / Mustafa Yalcin / Anadolu Agency
Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил итоги своей поездки в Китай с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом последний написал в своём телеграм-канале.
"Провёл почти полуторачасовой разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обсудили итоги недавнего визита президента Макрона в Китай. Рассказал о ситуации на фронте. Отметил намерение Франции ещё больше усилить поддержку Украины на поле боя", — написал Зеленский.
Также украинский президент напомнил, что Киев хочет получить "действенные гарантии безопасности" по итогам саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле.
Макрон совершил визит в Китай в начале апреля. Там он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и призвал его не поставлять оружие в Россию и осудить СВО, но из этого ничего не вышло. А после визита в КНР политик призвал Европу перестать подстраиваться под "американский ритм". После этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Макрон "целует Китай в зад".