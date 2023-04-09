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9 апреля, 12:20

Пушков сделал вывод из фото Макрона и фон дер Ляйен на стульях с колёсиками у Си Цзиньпина

Сенатор Пушков назвал неудачным для Запада визит Макрона и фон дер Ляйен в КНР

<p>Французский президент Эмманюэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Обложка © Getty Images / Ng Han Guan — Pool</p>

Французский президент Эмманюэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Обложка © Getty Images / Ng Han Guan — Pool

Поездка президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином оказалась неудачной и не принесла необходимых Западу результатов. Об этом заявил сенатор, член конституционного Комитета Совфеда Алексей Пушков.

"Со всей очевидностью, визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин не был успешным. Высоких гостей не только посадили на неудобные низкие офисные стулья на колёсиках, и не только отправили фон дер Ляйен обратно как обычную авиапассажирку, но и не пошли навстречу ни одному политическому пожеланию визитёров", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Эмманюэль Макрон на неудобном стуле на переговорах в Китае. Фото © Twitter / UPR_Asselineau

Эмманюэль Макрон на неудобном стуле на переговорах в Китае. Фото © Twitter / UPR_Asselineau

По словам сенатора, Макрон и фон дер Ляйен предлагали председателю КНР Си Цзиньпину изменить подход к России и просили его провести телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, на что китайский лидер ответил отказом. Пушков добавил, что глава ЕК попыталась угрожать Пекину последствиями в случае, если он будет помогать РФ оружием. В итоге фон дер Ляйен уехала восвояси, отметил политик.

"Мягко говоря, неудачный результат для Запада с точки зрения его заявленных целей", — заключил Пушков.

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Ранее эксперт Андрей Островский назвал встречу Си Цзиньпина и Макрона бесполезной. По его словам, на переговорах не было никакой конкретики и они прошли безрезультатно.

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Никита Никонов
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