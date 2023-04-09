Поездка Макрона в Китай указала на возможный раскол между США и Европой

Из-за контактов между Францией и Китаем на высоком уровне всё более заметна нарастающая напряжённость между Штатами и Европой. Как отмечает американское издание The Hill, визит лидера Франции Эммануэля Макрона в КНР совпал с посещением Калифорнии президентом Тайваня Цай Инвэнь. Это демонстрирует противоречия между Европой и Штатами, говорится в статье.

"В то время как администрация Байдена и законодатели обеих партий описывают Си как работающего над изменением мира с точки зрения авторитарной модели Китая, европейские лидеры менее едины в оценке рисков и выгод от тесных связей с Пекином", — отмечает автор публикации.

Приезд Макрона вместе с представителями французских деловых кругов демонстрирует цель Франции поддержать, а может, и укрепить экономические связи с Китаем, притом что Штаты утверждали, будто бы Пекин продумывает возможность отправлять оружие России. Ссылаясь на одного из французских дипломатов, издание подчёркивает, что диалог с Китаем и проведение прямых дискуссий не означают стирания экономических связей.