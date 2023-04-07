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7 апреля, 11:49

"Никакой конкретики": Эксперт назвал встречу Си Цзиньпина и Макрона бесполезной

Эксперт Островский: Встреча Си Цзиньпина и Макрона является безрезультатной

<p>Обложка © ТАСС / AP / Ng Han Guan</p>

Обложка © ТАСС / AP / Ng Han Guan

На совместной пресс-конференции с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Пекине председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал как можно быстрее возобновить мирные переговоры по поводу конфликта на Украине. Однако эта встреча в целом оказалась безрезультатной. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, заместитель главного редактора журнала "Проблемы Дальнего Востока" Андрей Островский.

"Ну приехали, поговорили, а какой сухой остаток от этой встречи, кроме общих деклараций, получился? Никакой конкретики нет. Для того чтобы ситуация сдвинулась с места, Си Цзиньпину стоило бы поговорить даже не с [президентом Украины] Зеленским, поскольку он ничего не решает, а с [президентом США] Байденом", — отметил он.

По словам эксперта, у Пекина есть свой интерес к ЕС. Речь идёт о продвижении проекта "Пояс и путь" и расширении объёмов торговли в европейских странах. Более того, Китай по-прежнему обеспокоен проблемой Тайваня, подчеркнул Островский.

Песков убеждён, что позиция Си Цзиньпина не изменится после встречи с Макроном

Песков убеждён, что позиция Си Цзиньпина не изменится после встречи с Макроном

Ранее Politico сообщило, что Макрону не удалось изменить позицию Си Цзиньпина в отношении РФ. Директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов рассказал, для чего в Китай отправили президента Франции и почему на Западе победила "партия войны".

Никита Осипов
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