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7 апреля, 10:02

Песков убеждён, что позиция Си Цзиньпина не изменится после встречи с Макроном

В Кремле выразили уверенность, что Китай не изменит свою позицию под внешним влиянием. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эмманюэля Макрона, которые состоялись вчера в Пекине.

"Китай — это очень серьёзная, очень большая держава со своей суверенной позицией. И это очень серьёзная позиция. И это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет", — отметил представитель Кремля.

Песков заявил о взаимопонимании РФ и Китая на фоне публикации The New York Times

Песков заявил о взаимопонимании РФ и Китая на фоне публикации The New York Times

Ранее Песков заявил, что в Кремле следили за ходом переговоров Си Цзиньпина и Макрона, поскольку сочли факт их встречи очень важным. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россию и Китай связывает "богатый комплекс своих отношений" и ориентироваться стоит именно на них.

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ТАСС / Артём Иванов

Марина Калегина
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