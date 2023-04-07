Песков убеждён, что позиция Си Цзиньпина не изменится после встречи с Макроном

В Кремле выразили уверенность, что Китай не изменит свою позицию под внешним влиянием. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эмманюэля Макрона, которые состоялись вчера в Пекине.

"Китай — это очень серьёзная, очень большая держава со своей суверенной позицией. И это очень серьёзная позиция. И это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет", — отметил представитель Кремля.