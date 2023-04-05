Песков заявил о взаимопонимании РФ и Китая на фоне публикации The New York Times

В Кремле отреагировали на публикацию The New York Times о том, что постпред Китая при Евросоюзе Фу Цун назвал заявления о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином не более чем "риторическим приёмом". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что контекст взаимопонимания между двумя странами изложен в документах, подписанных по итогам недавних переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина. На "содержание и дух" этой встречи Песков и предложил ориентироваться.