Песков заявил о взаимопонимании РФ и Китая на фоне публикации The New York Times
В Кремле отреагировали на публикацию The New York Times о том, что постпред Китая при Евросоюзе Фу Цун назвал заявления о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином не более чем "риторическим приёмом". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что контекст взаимопонимания между двумя странами изложен в документах, подписанных по итогам недавних переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина. На "содержание и дух" этой встречи Песков и предложил ориентироваться.
"Весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах, двух подписанных заявлениях, которые были приняты по итогам российско-китайских переговоров. Они очень содержательны, и именно они в полной мере освещают весь спектр вопросов, которые находятся на совместной повестке дня", — сказал журналистам представитель Кремля.
Ранее китайский лидер Си Цзиньпин впервые с начала пандемии совершил зарубежный визит. Он прилетел в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств подписали ряд документов, в том числе заявление о планах экономического сотрудничества. Российский лидер отметил, что основной упор был на экономику, а также заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.