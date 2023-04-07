В Кремле следили за переговорами Си Цзиньпина и Макрона в Пекине

В Кремле следили за ходом переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эмманюэля Макрона, которые состоялись вчера в Пекине. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, это очень важный контакт и, конечно, отслеживаются все сообщения на этот счёт", — заверил он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россию и Китай связывает "богатый комплекс своих отношений".