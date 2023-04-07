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7 апреля, 09:50

В Кремле следили за переговорами Си Цзиньпина и Макрона в Пекине

В Кремле следили за ходом переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эмманюэля Макрона, которые состоялись вчера в Пекине. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, это очень важный контакт и, конечно, отслеживаются все сообщения на этот счёт", — заверил он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россию и Китай связывает "богатый комплекс своих отношений".

"Это то, на чём мы концентрируемся главным образом", — сказал Песков.

Макрон верит в способность Китая повлиять на СВО благодаря сильным связям с Россией

Макрон верит в способность Китая повлиять на СВО благодаря сильным связям с Россией

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин впервые с начала пандемии совершил зарубежный визит. Он прилетел в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств подписали ряд документов, в том числе заявление о планах экономического сотрудничества. Российский лидер отметил, что основной упор был на экономику, а также заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.

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Getty Images / Ng Han Guan - Pool

Марина Калегина
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