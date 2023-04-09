"Была в ярости!": Французский политик высмеял фон дер Ляйен за её провал в Китае
Политик Филиппо: В Китае игнорировали сопровождавшую Макрона фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон, Си Цзиньпин и Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / AP / Ludovic Marin
Власти Китая во время визита туда президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен фактически игнорировали последнюю. Такими наблюдениями в "Твиттере" поделился французский политик, экс-депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Ноль приёма, полное игнорирование, ей даже пришлось покинуть страну рейсом для обычных пассажиров!" — отметил он.
По мнению Филиппо, в итоге глава Еврокомиссии "была в ярости" — и это "замечательно".
Ранее издание Politico писало, что фон дер Ляйен получила в Китае холодный приём. Главу Еврокомиссии встретила министр экологии КНР, что не соответствует рангу фон дер Ляйен.
Досталось от Филиппо и Макрону. Политик решил, что в Китае лидера Франции унизили, усадив за огромный стол вдали от Си Цзиньпина, тогда как Путин и председатель КНР недавно сидели на расстоянии вытянутой руки друг от друга.