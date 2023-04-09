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9 апреля, 04:39
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"Была в ярости!": Французский политик высмеял фон дер Ляйен за её провал в Китае

Политик Филиппо: В Китае игнорировали сопровождавшую Макрона фон дер Ляйен

<p>Эмманюэль Макрон, Си Цзиньпин и Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / AP / Ludovic Marin</p>

Эмманюэль Макрон, Си Цзиньпин и Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / AP / Ludovic Marin

Власти Китая во время визита туда президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен фактически игнорировали последнюю. Такими наблюдениями в "Твиттере" поделился французский политик, экс-депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Ноль приёма, полное игнорирование, ей даже пришлось покинуть страну рейсом для обычных пассажиров!" — отметил он.

По мнению Филиппо, в итоге глава Еврокомиссии "была в ярости" — и это "замечательно".

Ранее издание Politico писало, что фон дер Ляйен получила в Китае холодный приём. Главу Еврокомиссии встретила министр экологии КНР, что не соответствует рангу фон дер Ляйен.

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Досталось от Филиппо и Макрону. Политик решил, что в Китае лидера Франции унизили, усадив за огромный стол вдали от Си Цзиньпина, тогда как Путин и председатель КНР недавно сидели на расстоянии вытянутой руки друг от друга.

Андрей Григорьев
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