"Была в ярости!": Французский политик высмеял фон дер Ляйен за её провал в Китае

Власти Китая во время визита туда президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен фактически игнорировали последнюю. Такими наблюдениями в "Твиттере" поделился французский политик, экс-депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Ноль приёма, полное игнорирование, ей даже пришлось покинуть страну рейсом для обычных пассажиров!" — отметил он.

По мнению Филиппо, в итоге глава Еврокомиссии "была в ярости" — и это "замечательно".

Ранее издание Politico писало, что фон дер Ляйен получила в Китае холодный приём. Главу Еврокомиссии встретила министр экологии КНР, что не соответствует рангу фон дер Ляйен.