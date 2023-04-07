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7 апреля, 04:12

"Он хоть понимает это?": Во Франции в Макроне увидели жертву унижений

Французский политик Филиппо: Макрона все унижают, а он этого не понимает

Президент Франции Эмманюэль Макрон не осознаёт, что его не воспринимают серьёзно. Такое мнение высказал французский политик, экс-депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

В "Твиттере" он указал на то, что лидера Франции во время визита в Китай усадили за огромный стол на большом расстоянии от Си Цзиньпина. Похожей была ситуация и при визите Макрона в Москву.

"После трёхкилометрового стола в России — гигантский овал в Китае! Макрона унижают абсолютно везде! Он хоть понимает это?" — написал Филиппо.

Уговорить не удалось: Почему Макрон уедет от главы КНР Си Цзиньпина с пустыми руками

Уговорить не удалось: Почему Макрон уедет от главы КНР Си Цзиньпина с пустыми руками

Ранее Лайф сообщал, что Макрон призвал Си Цзиньпина не поставлять в РФ оружие и осудить СВО, но оплошал: не убедил Си Цзиньпина поменять позицию по конфликту на Украине.

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ТАСС / AP / Ng Han Guan

Андрей Григорьев
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