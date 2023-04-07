"Он хоть понимает это?": Во Франции в Макроне увидели жертву унижений
Французский политик Филиппо: Макрона все унижают, а он этого не понимает
Президент Франции Эмманюэль Макрон не осознаёт, что его не воспринимают серьёзно. Такое мнение высказал французский политик, экс-депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
В "Твиттере" он указал на то, что лидера Франции во время визита в Китай усадили за огромный стол на большом расстоянии от Си Цзиньпина. Похожей была ситуация и при визите Макрона в Москву.
"После трёхкилометрового стола в России — гигантский овал в Китае! Макрона унижают абсолютно везде! Он хоть понимает это?" — написал Филиппо.
Ранее Лайф сообщал, что Макрон призвал Си Цзиньпина не поставлять в РФ оружие и осудить СВО, но оплошал: не убедил Си Цзиньпина поменять позицию по конфликту на Украине.
ТАСС / AP / Ng Han Guan