"Он хоть понимает это?": Во Франции в Макроне увидели жертву унижений

Президент Франции Эмманюэль Макрон не осознаёт, что его не воспринимают серьёзно. Такое мнение высказал французский политик, экс-депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

В "Твиттере" он указал на то, что лидера Франции во время визита в Китай усадили за огромный стол на большом расстоянии от Си Цзиньпина. Похожей была ситуация и при визите Макрона в Москву.

"После трёхкилометрового стола в России — гигантский овал в Китае! Макрона унижают абсолютно везде! Он хоть понимает это?" — написал Филиппо.