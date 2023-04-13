Трамп заявил, что Макрон "целует Китай в зад"

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что французский президент Эмманюэль Макрон унижается перед Китаем и "целует зад" лидера Поднебесной. Об этом он заявил в интервью Fox News, отрывок которого опубликовал Politico .

"В этом сумасшедшем мире у США абсолютно нет права голоса, и Макрон, который является моим другом, в Китае целует Си в задницу", — сказал Трамп.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе совершил визит в Китай. Там он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и призвал его не поставлять оружие в Россию и осудить СВО, но из этого ничего не вышло. После визита в КНР Макрон призвал Европу перестать подстраиваться под "американский ритм".