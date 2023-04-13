КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 12:10

Трамп заявил, что Макрон "целует Китай в зад"

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что французский президент Эмманюэль Макрон унижается перед Китаем и "целует зад" лидера Поднебесной. Об этом он заявил в интервью Fox News, отрывок которого опубликовал Politico.

"В этом сумасшедшем мире у США абсолютно нет права голоса, и Макрон, который является моим другом, в Китае целует Си в задницу", — сказал Трамп.

Макрон вспомнил спорные слова Си Цзиньпина о безопасности в Европе

Макрон вспомнил спорные слова Си Цзиньпина о безопасности в Европе

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе совершил визит в Китай. Там он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и призвал его не поставлять оружие в Россию и осудить СВО, но из этого ничего не вышло. После визита в КНР Макрон призвал Европу перестать подстраиваться под "американский ритм".

Обложка ©

Getty Images / Joe Raedle

Илья Суриков
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