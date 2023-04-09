Макрон вспомнил спорные слова Си Цзиньпина о безопасности в Европе
Макрон заявил об отсутствии европейской архитектуры безопасности
Европейской архитектуры безопасности, о которой говорил председатель КНР Си Цзиньпин, не может существовать, пока в регионе продолжаются конфликты вроде украинского. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с изданием Echos.
"Председатель Си Цзиньпин [в ходе встречи в Пекине] говорил об архитектуре европейской безопасности. Но не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе есть захваченные страны или замороженные конфликты", — сказал он.
Французский лидер считает, что Пекин имеет то же видение ситуации на Украине: на данный момент обстановка "военная" и не время для переговоров. Он усомнился в приоритетности конфликта для китайской дипломатии, однако состоявшийся диалог "позволяет смягчить услышанные нами комментарии о некоей самоуспокоенности со стороны Китая в отношении России".
Ранее газета Politico писала, что Эмманюэль Макрон не смог убедить Си Цзиньпина не поставлять оружие России и осудить СВО на Украине. По словам журналистов, китайский лидер посчитал происходящее "не его делом".
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