Макрон вспомнил спорные слова Си Цзиньпина о безопасности в Европе

Европейской архитектуры безопасности, о которой говорил председатель КНР Си Цзиньпин, не может существовать, пока в регионе продолжаются конфликты вроде украинского. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с изданием Echos.

"Председатель Си Цзиньпин [в ходе встречи в Пекине] говорил об архитектуре европейской безопасности. Но не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе есть захваченные страны или замороженные конфликты", — сказал он.

Французский лидер считает, что Пекин имеет то же видение ситуации на Украине: на данный момент обстановка "военная" и не время для переговоров. Он усомнился в приоритетности конфликта для китайской дипломатии, однако состоявшийся диалог "позволяет смягчить услышанные нами комментарии о некоей самоуспокоенности со стороны Китая в отношении России".