США следует ещё раз сменить власть на Украине из-за наглости её политиков, считает обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер. Она указала на вызывающее поведение представителей Незалежной, которые не стесняются даже указывать на благоприятные для себя итоги грядущих выборов американского президента.

"С каких это пор финансируемое государство указывает своему спонсору, кого избирать? Похоже, что это происходит прямо сейчас, поскольку Украина говорит нам, какого президента мы должны избрать в 2024 году", — заявила она.

Шоуолтер сравнила поведение украинских политиков с получателем пособия, который, несмотря на оказываемую помощь, продолжает предъявлять претензии. Такое хамское поведение, считает она, говорит о наступлении момента для очередной смены власти в Киеве, причём обозреватель не скрывает роль администрации Барака Обамы в последнем Майдане.