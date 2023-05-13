Германия подготовила для Киева крупную партию танков и дронов
Der Spiegel: Германия отравит Киеву военную технику на 2,7 миллиарда евро
Украина получит крупную партию военной техники из Германии — на 2,7 миллиарда евро. Предположительно, об этом объявят 14 мая в Ахене, во время награждения президента Владимира Зеленского премией Карла Великого, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.
Издание уточняет, что Германия отправит на нужды ВСУ 30 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, 200 дронов-разведчиков, системы ПВО IRIS-T, снаряды и транспортные средства для функционирования логистики.
Однако по утверждению собеседников Bild, визит украинского лидера в Германию может сорваться из-за наступления украинской армии. Предположительно, в таком случае он появится на церемонии в онлайн-формате.
Ранее Лайф писал о том, что о возможной поездке Владимира Зеленского в Германию за премией Карла Великого стало известно в начале апреля. По данным СМИ, на церемонии может присутствовать Олаф Шольц. В Бундестаге раскритиковали присуждение Зеленскому премии.
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