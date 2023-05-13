"Немедленно исправить!": Мельник набросился на Шольца с обвинениями

"Немцев убеждают, что, мол, всё безупречно в плане вооружения. <...> Это ошибка, которую нужно немедленно исправить", — сказал он.

По его словам, промедление с поставками оружия разочаровывает Киев, ведь "это стоит жизни украинцев". Также дипломат обвинил Шольца в том, что власти Германии тормозят вступление Украины в НАТО. Как считает Мельник, членство помогло бы Киеву "предотвратить дальнейшие, а может быть, и худшие войны с Россией в ближайшие десятилетия".