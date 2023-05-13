"Немедленно исправить!": Мельник набросился на Шольца с обвинениями
RDN: Мельник обвинил Шольца в нежелании поставлять на Украину вооружение
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в уклонении от обсуждения поставок оружия Киеву. Слова дипломата приводит RDN.
"Немцев убеждают, что, мол, всё безупречно в плане вооружения. <...> Это ошибка, которую нужно немедленно исправить", — сказал он.
По его словам, промедление с поставками оружия разочаровывает Киев, ведь "это стоит жизни украинцев". Также дипломат обвинил Шольца в том, что власти Германии тормозят вступление Украины в НАТО. Как считает Мельник, членство помогло бы Киеву "предотвратить дальнейшие, а может быть, и худшие войны с Россией в ближайшие десятилетия".
Андрей Мельник не раз выступал с резкими заявлениями в адрес Берлина. К примеру, именно он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а позже нарёк пособника нацистов Украины Степана Бандеру "борцом за свободу". После возвращения на родину он не сделал никаких выводов, послав немецких политиков-пацифистов к чёрту. А в марте Мельник и Шольц поссорились из-за прогнозов о сроках СВО.
ТАСС / dpa / Michael Kappeler