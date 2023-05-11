Скандальный украинский дипломат Мельник едет на новую работу в Бразилию
МИД Бразилии: Андрей Мельник назначен новым послом Украины в стране
Бывший посол в Германии и замглавы МИД Украины Андрей Мельник. Фото © ТАСС / IMAGO / Metodi Popow
Бывший посол в Германии и замглавы МИД Украины Андрей Мельник назначен новым послом страны в Бразилии, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства южноамериканского государства.
"Правительство Бразилии сообщает, что выдало согласие на назначение Андрея Мельника послом Украины в Бразилии", — говорится в опубликованном сообщении.
Андрей Мельник не раз отличался в СМИ, будучи послом Незалежной в Германии. К примеру, именно он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а позже нарёк пособника нацистов и национального героя Украины Степана Бандеру "борцом за свободу". Однако после возвращения на родину он не сделал никаких выводов, послав немецких политиков-пацифистов к чёрту.