Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что прибыл с визитом в Италию, там у него будет целый ряд встреч. Об этом говорится в его телеграм-канале.

"Рим. Встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском", — сообщил Зеленский.

Свой визит в Италию он назвал "важным для победы Украины".