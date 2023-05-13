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13 мая, 08:29

Зеленский объявил, что прибыл с визитом в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что прибыл с визитом в Италию, там у него будет целый ряд встреч. Об этом говорится в его телеграм-канале.

"Рим. Встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском", — сообщил Зеленский.

Свой визит в Италию он назвал "важным для победы Украины".

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Ранее сообщалось, что Зеленский не выступит на Евровидении. По словам представителя Европейского вещательного союза, правила шоу запрещают обращение политических деятелей во время конкурса. В связи с этим просьба украинского президента не была удовлетворена. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение напрасным.

Обложка ©

Getty Images / P van Katwijk

Андрей Григорьев
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