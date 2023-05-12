Зеленскому запретили выступать на Евровидении, Захарова назвала это решение напрасным

Президент Украины Владимир Зеленский не выступит с видеообращением в финале песенного конкурса Евровидение. К такому решению пришли британская корпорация "Би-би-си" и другие международные вещатели, пишет Times.

По словам представителя Европейского вещательного союза (ЕВС), "аполитичный характер" Евровидения является "одним из его краеугольных камней". Шоу следует строгим правилам и принципам, которые были установлены с момента его создания. Они запрещают возможность политических выступлений во время конкурса.

"Просьба со стороны Зеленского обратиться к аудитории конкурса песни Евровидение при всех похвальных намерениях, к сожалению, не может быть удовлетворена", — цитирует газета представителя ЕВС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение "напрасным". По её словам, Зеленский в этом году смог бы составить участникам Евровидения достойную конкуренцию.

Главе Украины уже не в первый раз отказывают в просьбе выступить на крупных международных мероприятиях. В марте ему не позволили обратиться к зрителям и гостям церемонии награждения кинопремии "Оскар".