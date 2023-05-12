Определились все 26 участников финала Евровидения-2023
Определены все участники финала предстоящего 67-го конкурса песни Евровидение. За победу поборются представители 26 стран.
Победителями второго полуфинала, который состоялся 12 мая в Ливерпуле, стали Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения. Они присоединятся к уже отобранным Норвегии, Хорватии, Португалии, Сербии, Израилю, Финляндии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Молдавии, Украине, Италии, Франции, Германии, Испании и Великобритании.
Борьба за главный приз конкурса — хрустальный микрофон — пройдёт 13 мая в Великобритании на "Ливерпуль-арене".
Ранее блогер Вадим Манукян назвал "откровенным дерьмом" песню Финляндии на Евровидении. Он также считает, что России и Белоруссии нечего делать на этом "пире во время чумы", который вызывает только неловкость.