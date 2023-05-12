Определились все 26 участников финала Евровидения-2023

Победителями второго полуфинала, который состоялся 12 мая в Ливерпуле, стали Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения. Они присоединятся к уже отобранным Норвегии, Хорватии, Португалии, Сербии, Израилю, Финляндии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Молдавии, Украине, Италии, Франции, Германии, Испании и Великобритании.