"Это унижение!": Украинская певица Руслана закатила скандал из-за отказа позвать её на Евровидение

Победительница Евровидения-2004 — украинская певица Руслана (Лыжичко) — глубоко оскорблена тем, что её не позвали в качестве почётного гостя на финал песенного конкурса, который состоится 13 мая в Ливерпуле, от имени прошлогоднего триумфатора — Незалежной.

"Меня спрашивают, буду ли я стоять на сцене Евровидения, которое пройдёт от имени Украины в Ливерпуле. Я этого не знаю. Пока у меня нет предложения или официального приглашения от организаторов", — возмутилась Руслана в соцсети.

Её продюсер Александр Ксенофонтов также недоволен пренебрежительным отношением со стороны Британии. Он подчеркнул, что исполнительница проложила Украине путь на международный песенный конкурс, одержав победу в 2004 году. А тут тишина, ни в Киеве, ни в Лондоне никто не вспомнил про Руслану.

"Нас не пригласили и не спланировали. Мы вообще нигде никак в событиях так называемого большого Евровидения-2023 не задействованы на сегодняшний день", — сказал продюсер в беседе с украинским СМИ.

По его словам, это какое-то унижение, что "великую" певицу всего лишь сняли в массовке с молодёжью у Золотых ворот в Киеве и пообещали показать видео на самом Евровидении.