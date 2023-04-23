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23 апреля, 16:19

"Это унижение!": Украинская певица Руслана закатила скандал из-за отказа позвать её на Евровидение

Украинская певица Руслана обиделась, что её не позвали на Евровидение в Британию

<p>Победительница Евровидения-2004 украинская певица Руслана. Фото ©<strong style="font-weight: bold;"> </strong>ТАСС / ZUMA / Wiktor Dabkowski</p>

Победительница Евровидения-2004 украинская певица Руслана. Фото © ТАСС / ZUMA / Wiktor Dabkowski

Победительница Евровидения-2004 — украинская певица Руслана (Лыжичко) — глубоко оскорблена тем, что её не позвали в качестве почётного гостя на финал песенного конкурса, который состоится 13 мая в Ливерпуле, от имени прошлогоднего триумфатора — Незалежной.

"Меня спрашивают, буду ли я стоять на сцене Евровидения, которое пройдёт от имени Украины в Ливерпуле. Я этого не знаю. Пока у меня нет предложения или официального приглашения от организаторов", возмутилась Руслана в соцсети.

Её продюсер Александр Ксенофонтов также недоволен пренебрежительным отношением со стороны Британии. Он подчеркнул, что исполнительница проложила Украине путь на международный песенный конкурс, одержав победу в 2004 году. А тут тишина, ни в Киеве, ни в Лондоне никто не вспомнил про Руслану.

"Нас не пригласили и не спланировали. Мы вообще нигде никак в событиях так называемого большого Евровидения-2023 не задействованы на сегодняшний день", — сказал продюсер в беседе с украинским СМИ.

По его словам, это какое-то унижение, что "великую" певицу всего лишь сняли в массовке с молодёжью у Золотых ворот в Киеве и пообещали показать видео на самом Евровидении.

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Ранее журналист и блогер Вадим Манукян заявил, что в заявленной на Евровидение украинской песне нет ничего гениального, а Финляндия и вовсе отправила на музыкальный конкурс "откровенное дерьмо".

Татьяна Миссуми
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