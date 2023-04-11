В России могут создать своё Евровидение

России необходимо создать свой аналог Евровидения и сделать его международным, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, нашей стране нет смысла принимать участие в международных конкурсах из-за политической мотивированности принимаемых там решений.

"Значит, нужна альтернатива. Отечественный песенный конкурс должен стать международным, как Евровидение, но допускать к участию в нём нужно певцов только из дружественных нам государств", — рассказал он изданию "Подмосковье сегодня".

Причём выступать участники песенного конкурса должны будут только на русском языке, чтобы "лишний раз не транслировать" англоязычную музыку.

Также стоит задуматься и над созданием детского аналога Евровидения, отметил Колунов и даже привёл пример — фестиваль "Семь нот", состоявшийся в Московской области. Его участники смогли получить поддержку в своих начинаниях и возможность участвовать в концертах или телевизионных проектах.

"Дети — наше будущее, и они должны развиваться во всех планах, в том числе в творческом", — добавил депутат.