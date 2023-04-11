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Регион
Опубликовано 11 апреля 2023, 20:28
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В России могут создать своё Евровидение

Депутат Колунов предложил создать российский аналог Евровидения

России необходимо создать свой аналог Евровидения и сделать его международным, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, нашей стране нет смысла принимать участие в международных конкурсах из-за политической мотивированности принимаемых там решений.

"Значит, нужна альтернатива. Отечественный песенный конкурс должен стать международным, как Евровидение, но допускать к участию в нём нужно певцов только из дружественных нам государств", рассказал он изданию "Подмосковье сегодня".

Причём выступать участники песенного конкурса должны будут только на русском языке, чтобы "лишний раз не транслировать" англоязычную музыку.

Также стоит задуматься и над созданием детского аналога Евровидения, отметил Колунов и даже привёл пример — фестиваль "Семь нот", состоявшийся в Московской области. Его участники смогли получить поддержку в своих начинаниях и возможность участвовать в концертах или телевизионных проектах.

"Дети — наше будущее, и они должны развиваться во всех планах, в том числе в творческом", добавил депутат.

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Напомним, Россию отстранили от участия в Евровидении после начала спецоперации на Украине. Там считают, что участие наших артистов "нанесёт ущерб репутации конкурса". В июле мэр крымской Ялты Янина Павленко заявила о готовности города принять у себя его отечественный аналог.

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Матвей Константинов
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