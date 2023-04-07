Блогер назвал "откровенным дерьмом" песню Финляндии на Евровидении

В заявленной на Евровидение украинской песне нет ничего гениального, а Финляндия и вовсе отправила на музыкальный конкурс "откровенное дерьмо". Об этом в беседе с РИА ФАН заявил журналист и блогер Вадим Манукян. По его словам, уровень этого шоу катится по наклонной.

Собеседник агентства послушал все песни, которые представили участники конкурса. Он выделил самые неудачные из них.

"Опять за уши тянут Украину. Букмекеры почему-то ей отводят третье место, хотя ничего гениального в песне афро-украинца я не заметил. Это, конечно, получше прошлогоднего кринжа, но на место в десятке, а не на топ-3. Финляндия на радостях от вступления в НАТО почему-то решила послать на конкурс какое-то откровенное дерьмо", — отметил Манукян.