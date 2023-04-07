Блогер назвал "откровенным дерьмом" песню Финляндии на Евровидении
Блогер Манукян: России и Белоруссии на Евровидении делать нечего
В заявленной на Евровидение украинской песне нет ничего гениального, а Финляндия и вовсе отправила на музыкальный конкурс "откровенное дерьмо". Об этом в беседе с РИА ФАН заявил журналист и блогер Вадим Манукян. По его словам, уровень этого шоу катится по наклонной.
Собеседник агентства послушал все песни, которые представили участники конкурса. Он выделил самые неудачные из них.
"Опять за уши тянут Украину. Букмекеры почему-то ей отводят третье место, хотя ничего гениального в песне афро-украинца я не заметил. Это, конечно, получше прошлогоднего кринжа, но на место в десятке, а не на топ-3. Финляндия на радостях от вступления в НАТО почему-то решила послать на конкурс какое-то откровенное дерьмо", — отметил Манукян.
Также у блогера вызвал недоумение участник из Хорватии. Он считает, что России и Белоруссии нечего делать на этом "пире во время чумы", который вызывает только неловкость. При этом журналист лестно отозвался о песнях участниц из Норвегии, Армении, Франции, Грузии и Израиля.
Напомним, Евровидение-2023 пройдёт в Великобритании с 9 по 13 мая. Организаторы пообещали некие "украинские элементы" шоу и уникальный логотип, который отразит нынешние обстоятельства. При этом на Украине возмутились решением Европейского вещательного союза провести Евровидение в другой стране. Представляющая в этом году Украину группа Tvorchi не смогла выехать с территории страны.
ТАСС / Zuma / Aleksandr Gusev