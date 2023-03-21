Представительницу Швеции на Евровидении-2023 обвинили в плагиате песни на русском языке
Фаворитку Евровидения-2023 — певицу из Швеции Лорин — заподозрили в плагиате песни на русском языке, которую исполнила украинская певица Мика Ньютон. Организаторы международного песенного конкурса на обвинения в адрес шведки пока никак не отреагировали.
Скандал разгорелся после того, как авторы YouTube-канала Uni Dash Corn обнаружили сходство композиции Tattoo, исполненной Лорин, с песней Ньютон "В плену", которую та спела впервые ещё в 2005 году. Большинство пользователей видеохостинга уверены, что шведка попросту скопировала трек, однако некоторые считают, что последовательность аккордов и нот в песне шведки — это чистая случайность. Часть комментаторов объясняет сходство двух песен общей проблемой жанра композиций.
"Песня Лорин не супероригинальная, и её можно проследить до тысяч других песен. Но это не плагиат, а просто попса", — написал один из юзеров.
Напомним, в июле 2022 года Европейский вещательный союз объявил, что Евровидение-2023 пройдёт в Великобритании. Организаторы пообещали некие "украинские элементы" шоу и уникальный логотип, отражающий нынешние обстоятельства. При этом на Украине возмутились решением Европейского вещательного союза провести Евровидение в другой стране. Также стало известно, кто будет представлять Незалежную в Ливерпуле.
YouTube / Uni Dash Corn