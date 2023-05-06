В парламенте Швейцарии назвали нарушением нейтралитета выступление Зеленского

Глава парламентской фракции Швейцарской народной партии (SVP) Томас Эши выступил против планируемого выступления президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами страны. Политик уверен, что в обращении лидер Незалежной попытается напрямую повлиять на поставки оружия.

"Я возражаю против видеообращения президента Украины в зале заседаний Национального совета… Украина пытается напрямую повлиять на решение парламента о поставках оружия и боеприпасов. Нейтралитет нарушается!" — написал Эши в "Твиттере".

По словам парламентария, он уже направил в Национальный совет официальное обращение с требованием отклонить запрос украинской стороны. При этом 5 мая аппарат Федерального собрания Швейцарии разрешил Зеленскому выступить перед депутатами во время летней сессии. Когда именно это произойдёт, пока не известно. Вопрос решается.