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6 мая, 03:15

В парламенте Швейцарии назвали нарушением нейтралитета выступление Зеленского

Глава парламентской фракции Швейцарской народной партии (SVP) Томас Эши выступил против планируемого выступления президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами страны. Политик уверен, что в обращении лидер Незалежной попытается напрямую повлиять на поставки оружия.

"Я возражаю против видеообращения президента Украины в зале заседаний Национального совета… Украина пытается напрямую повлиять на решение парламента о поставках оружия и боеприпасов. Нейтралитет нарушается!" написал Эши в "Твиттере".

По словам парламентария, он уже направил в Национальный совет официальное обращение с требованием отклонить запрос украинской стороны. При этом 5 мая аппарат Федерального собрания Швейцарии разрешил Зеленскому выступить перед депутатами во время летней сессии. Когда именно это произойдёт, пока не известно. Вопрос решается.

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Ранее постпред Швейцарии в ООН Паскаль Берисвил говорила о невозможности реэкспорта швейцарского вооружения на Украину, так как это противоречит действующему законодательству нейтральной страны. В марте стало известно, что Берн предпочёл уничтожить 60 ЗРК Rapier вместо передачи ВСУ.

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Swiss Parliament

Ольга Платонова
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