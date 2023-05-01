В Швейцарии назвали условие, при котором разрешат реэкспорт оружия на Украину

Реэкспорт швейцарского вооружения на Украину невозможен, поскольку это противоречит действующему законодательству нейтральной страны, заявила постпред Швейцарии в ООН Паскаль Берисвил. С 1 мая Швейцария председательствует в Совбезе ООН, сменив на этом месте Россию.

"У нас есть закон об экспорте оружия и материалов военного назначения, и без нарушения этого закона было бы невозможно реэкспортировать это вооружение", — сказала Берисвил в ходе брифинга.

При этом она отметила, что Швейцария передаёт украинцам много гуманитарной помощи, а также страна приняла тысячи беженцев с территории Незалежной. Тем не менее, как подчеркнула дипломат, ситуация с поставками вооружения не изменится до тех пор, пока парламент не изменит законодательство.