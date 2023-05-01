В Швейцарии назвали условие, при котором разрешат реэкспорт оружия на Украину
Берисвил: Реэкспорт вооружения Швейцарии на Украину невозможен из-за закона
Реэкспорт швейцарского вооружения на Украину невозможен, поскольку это противоречит действующему законодательству нейтральной страны, заявила постпред Швейцарии в ООН Паскаль Берисвил. С 1 мая Швейцария председательствует в Совбезе ООН, сменив на этом месте Россию.
"У нас есть закон об экспорте оружия и материалов военного назначения, и без нарушения этого закона было бы невозможно реэкспортировать это вооружение", — сказала Берисвил в ходе брифинга.
При этом она отметила, что Швейцария передаёт украинцам много гуманитарной помощи, а также страна приняла тысячи беженцев с территории Незалежной. Тем не менее, как подчеркнула дипломат, ситуация с поставками вооружения не изменится до тех пор, пока парламент не изменит законодательство.
Ранее Лайф писал, что Швейцария предпочла уничтожить 60 ЗРК Rapier вместо передачи ВСУ. По местному закону не состоящие на вооружении иностранные системы нужно передать стране-производителю, в данном случае Великобритании. Однако в Берне считают, что в данном случае комплексы затем отправили бы на Украину.
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