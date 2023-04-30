Экс-премьер Украины обвинил НАТО в поставке неработающей военной техники

НАТО отправляет на Украину неработающую боевую технику и пиарится на "помощи" этой стране. Так считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, со ссылкой на данные СМИ он отметил, что не была готова к бою ни одна из 20 самоходных гаубиц M109, которые передала Италия на нужды украинской армии.

"Португалия тоже горит желанием помочь Украине, передав несколько танков Leopard, но вот незадача — сначала их нужно восстановить. Ни денег, ни возможностей сделать это у европейских стран нет", — написал Азаров в своём телеграм-канале.

Он добавил, что США так и не отправили в помощь украинской армии истребители F-16 и ракеты большой дальности.