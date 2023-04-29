КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

29 апреля, 13:44

Минобороны Украины пожаловалось на небоеспособность гаубиц от Италии

FT: Ни одна из переданных Украине итальянских гаубиц не была готова к бою

Самоходные артиллерийские установки M109L, переданные Киеву Италией, оказались не готовы к бою. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на советника в Минобороны Украины.

Как отмечается в материале, далеко не всё оружие, которые было предоставлено Украине в качестве военной помощи, находится в исправном состоянии. Например, из 20 присланных гаубиц к бою на самом деле не была готова ни одна.

В Сенате США выступили против неограниченной помощи Украине

В Сенате США выступили против неограниченной помощи Украине

Напомним, 16 апреля итальянские СМИ сообщили о поезде с военным грузом, замеченном очевидцами на вокзале города Удине. Министр без портфеля по связям с парламентом Лука Чириани признался, что 20 самоходных артиллерийских установок M109L направляются на Украину в рамках пакета военной помощи Киеву, который был утверждён ещё предыдущим итальянским правительством в 2022 году.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров