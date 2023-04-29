Минобороны Украины пожаловалось на небоеспособность гаубиц от Италии

Самоходные артиллерийские установки M109L, переданные Киеву Италией, оказались не готовы к бою. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на советника в Минобороны Украины.

Как отмечается в материале, далеко не всё оружие, которые было предоставлено Украине в качестве военной помощи, находится в исправном состоянии. Например, из 20 присланных гаубиц к бою на самом деле не была готова ни одна.