Минобороны Украины пожаловалось на небоеспособность гаубиц от Италии
FT: Ни одна из переданных Украине итальянских гаубиц не была готова к бою
Самоходные артиллерийские установки M109L, переданные Киеву Италией, оказались не готовы к бою. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на советника в Минобороны Украины.
Как отмечается в материале, далеко не всё оружие, которые было предоставлено Украине в качестве военной помощи, находится в исправном состоянии. Например, из 20 присланных гаубиц к бою на самом деле не была готова ни одна.
Напомним, 16 апреля итальянские СМИ сообщили о поезде с военным грузом, замеченном очевидцами на вокзале города Удине. Министр без портфеля по связям с парламентом Лука Чириани признался, что 20 самоходных артиллерийских установок M109L направляются на Украину в рамках пакета военной помощи Киеву, который был утверждён ещё предыдущим итальянским правительством в 2022 году.
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