Швейцария предпочла уничтожить 60 ЗРК Rapier вместо передачи ВСУ
NZZ: Швейцария утилизирует 60 работающих ЗРК Rapier вместо того, чтобы передать их Украине
ЗРК Rapier. Обложка © War-book.ru
Швейцария активно избавляется от зенитно-ракетных комплексов, которые многие сочли пригодными к отправке на Украину. Как пишет NZZ am Sonntag, речь идёт о 60 исправных британских ЗРК Rapier, которые страна приобрела в 1980 году.
Берн вывел комплексы из эксплуатации в конце прошлого года. Известно, что в ЗРК входит пусковая установка и устройство оптического сопровождения. В 2007 году правительство модернизировало их и приобрело две тысячи современных управляемых ракет, которые также утилизируют.
"Ракеты хоть и старые, но ещё не устаревшие. Их можно было бы очень эффективно использовать против таких низколетящих целей, как беспилотники", — считает экс главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ) Петер Шнайдер.
Первую партию Rapier уничтожили, в скором времени ликвидируют остальные. По местному закону не состоящие на вооружении иностранные системы должны передать стране-производителю, в данном случае — Великобритании. Авторы считают, что в данном случае комплексы затем отправили бы на Украину. Вместе с тем власти Швейцарии напомнили, что придерживаются практики, подразумевающей запрет на реэкспорт оружия странам, вовлечённым в вооружённые конфликты.
Ранее Лайф рассказывал о содержимом нового пакета военной помощи Киеву, который планируют предоставить США. Как раскрыли в Пентагоне, речь идёт о снарядах для РСЗО HIMARS и гаубиц М777 калибра 155 миллиметров, танковых мостоукладчиках, оборудовании для обслуживания и ремонта техники. При этом количество вооружения не уточняется.