Швейцария предпочла уничтожить 60 ЗРК Rapier вместо передачи ВСУ

Швейцария активно избавляется от зенитно-ракетных комплексов, которые многие сочли пригодными к отправке на Украину. Как пишет NZZ am Sonntag, речь идёт о 60 исправных британских ЗРК Rapier, которые страна приобрела в 1980 году.

Берн вывел комплексы из эксплуатации в конце прошлого года. Известно, что в ЗРК входит пусковая установка и устройство оптического сопровождения. В 2007 году правительство модернизировало их и приобрело две тысячи современных управляемых ракет, которые также утилизируют.

"Ракеты хоть и старые, но ещё не устаревшие. Их можно было бы очень эффективно использовать против таких низколетящих целей, как беспилотники", — считает экс главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ) Петер Шнайдер.

Первую партию Rapier уничтожили, в скором времени ликвидируют остальные. По местному закону не состоящие на вооружении иностранные системы должны передать стране-производителю, в данном случае — Великобритании. Авторы считают, что в данном случае комплексы затем отправили бы на Украину. Вместе с тем власти Швейцарии напомнили, что придерживаются практики, подразумевающей запрет на реэкспорт оружия странам, вовлечённым в вооружённые конфликты.