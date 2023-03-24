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24 марта, 13:46

Швейцария начала расследование из-за фото своей бронемашины Eagle I под Артёмовском

<p>Швейцарская бронемашина Eagle I в Донбассе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/RVvoenkor/41244" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RVvoenkor</a></p>

Швейцарская бронемашина Eagle I в Донбассе. Обложка © Telegram / RVvoenkor

Швейцария начала расследование того, каким образом бронетранспортёры Eagle I её производства оказались в руках украинской армии. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

"Швейцария продолжает выяснять факты, и в настоящее время она находится в контакте с Германией в этом контексте. Неизвестно, сколько времени займут эти разъяснения", — приводит его слова РИА "Новости".

Он напомнил, что 36 бронированных машин были переданы Дании ещё в 1990-х годах, а в 2012-м страна подала заявку на реэкспорт 27 из них частной немецкой компании. Майенфиш добавил, что в Копенгагене уточнили, что якобы не передавали технику без согласия Швейцарии. При этом узнать точное происхождение бронетранспортёров можно с помощью номера шасси, однако у секретариата таких данных нет.

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Напомним, в Донбассе заметили бронемашину Eagle I из нейтральной Швейцари. В городе Часов Яр за Артёмовском её снял испанский фотограф Хосе Колона, снимок с техникой из Авдеевки также опубликовало AFP.

Николь Вербер
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