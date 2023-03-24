Швейцария начала расследование из-за фото своей бронемашины Eagle I под Артёмовском

Швейцария начала расследование того, каким образом бронетранспортёры Eagle I её производства оказались в руках украинской армии. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

"Швейцария продолжает выяснять факты, и в настоящее время она находится в контакте с Германией в этом контексте. Неизвестно, сколько времени займут эти разъяснения", — приводит его слова РИА "Новости".

Он напомнил, что 36 бронированных машин были переданы Дании ещё в 1990-х годах, а в 2012-м страна подала заявку на реэкспорт 27 из них частной немецкой компании. Майенфиш добавил, что в Копенгагене уточнили, что якобы не передавали технику без согласия Швейцарии. При этом узнать точное происхождение бронетранспортёров можно с помощью номера шасси, однако у секретариата таких данных нет.