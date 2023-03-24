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24 марта, 06:58

Бронемашину Eagle I из нейтральной Швейцарии заметили в Донбассе

Neue Zürcher Zeitung: Бронемашину Eagle I из нейтральной Швейцарии заметили в районе Артёмовска

<p>Швейцарская бронемашина Eagle I в Донбассе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/RVvoenkor/41244" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RVvoenkor</a></p>

Швейцарская бронемашина Eagle I в Донбассе. Обложка © Telegram / RVvoenkor

Швейцарская бронемашина Eagle I замечена у линии фронта в Донбассе. Власти страны, которая в связи с нейтралитетом не поставляет оружие странам, ведущим боевые действия, выясняют, как автомобиль мог попасть на Украину. Об этом пишет издание Neue Zurcher Zeitung.

Испанский фотограф Хосе Колона снял бронемашину в городе Часов Яр за Артёмовском. Также Eagle I заметили на снимке агентства AFP, сделанном в Авдеевке. Пока не ясно, был ли это один и тот же автомобиль.

Ранее Берн запретил другим странам реэкспорт на Украину имеющегося у них швейцарского военного оборудования.

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Напомним, 11 марта в столице страны прошёл митинг за сохранение нейтралитета в конфликте на Украине. Также несколько тысяч демонстрантов призвали власти прекратить вести санкционную политику.

Никита Никонов
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