Бронемашину Eagle I из нейтральной Швейцарии заметили в Донбассе

Швейцарская бронемашина Eagle I замечена у линии фронта в Донбассе. Власти страны, которая в связи с нейтралитетом не поставляет оружие странам, ведущим боевые действия, выясняют, как автомобиль мог попасть на Украину. Об этом пишет издание Neue Zurcher Zeitung.

Испанский фотограф Хосе Колона снял бронемашину в городе Часов Яр за Артёмовском. Также Eagle I заметили на снимке агентства AFP, сделанном в Авдеевке. Пока не ясно, был ли это один и тот же автомобиль.

Ранее Берн запретил другим странам реэкспорт на Украину имеющегося у них швейцарского военного оборудования.