Бронемашину Eagle I из нейтральной Швейцарии заметили в Донбассе
Neue Zürcher Zeitung: Бронемашину Eagle I из нейтральной Швейцарии заметили в районе Артёмовска
Швейцарская бронемашина Eagle I в Донбассе. Обложка © Telegram / RVvoenkor
Швейцарская бронемашина Eagle I замечена у линии фронта в Донбассе. Власти страны, которая в связи с нейтралитетом не поставляет оружие странам, ведущим боевые действия, выясняют, как автомобиль мог попасть на Украину. Об этом пишет издание Neue Zurcher Zeitung.
Испанский фотограф Хосе Колона снял бронемашину в городе Часов Яр за Артёмовском. Также Eagle I заметили на снимке агентства AFP, сделанном в Авдеевке. Пока не ясно, был ли это один и тот же автомобиль.
Ранее Берн запретил другим странам реэкспорт на Украину имеющегося у них швейцарского военного оборудования.
Напомним, 11 марта в столице страны прошёл митинг за сохранение нейтралитета в конфликте на Украине. Также несколько тысяч демонстрантов призвали власти прекратить вести санкционную политику.