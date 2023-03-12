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11 марта, 21:42

Несколько тысяч швейцарцев призвали прекратить политику санкций и сохранить нейтралитет

В Швейцарии прошёл митинг за сохранение нейтралитета в конфликте на Украине

<p>Митинг в Берне за сохранение нейтралитета в конфликте на Украине. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/MartinBW15/status/1634595468557668354/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MartinBW15</a></p>

Митинг в Берне за сохранение нейтралитета в конфликте на Украине. Обложка © Twitter / MartinBW15

Несколько тысяч человек вышли на митинг в Берне, в ходе которого участники призвали власти Швейцарии к соблюдению политики нейтралитета, в том числе по отношению к событиям вокруг Украины. Об этом сообщает местная газета Berner Zeitung.

Акция прошла на центральной площади города, где расположены здания правительства и парламента страны. По данным СМИ, в демонстрации приняли участие две-три тысячи человек. Одним из организаторов митинга выступило движение Mass-Voll, которое на своём сайте заявило, что акция проводится "ни против Украины, ни против России".

"Мы выступаем за человечество и за мир между всеми народами", — говорится в сообщении движения.

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По данным издания, в ходе митинга прозвучал призыв "к немедленному прекращению санкций против России и возвращению Швейцарии к 100-процентному нейтралитету".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после присоединения к антироссийским санкциям Швейцария не может претендовать на роль посредника в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Речь в числе прочего идёт и о предоставлении своей площадки для переговоров.

Иван Косицын
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