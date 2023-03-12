Несколько тысяч швейцарцев призвали прекратить политику санкций и сохранить нейтралитет
В Швейцарии прошёл митинг за сохранение нейтралитета в конфликте на Украине
Митинг в Берне за сохранение нейтралитета в конфликте на Украине. Обложка © Twitter / MartinBW15
Несколько тысяч человек вышли на митинг в Берне, в ходе которого участники призвали власти Швейцарии к соблюдению политики нейтралитета, в том числе по отношению к событиям вокруг Украины. Об этом сообщает местная газета Berner Zeitung.
Акция прошла на центральной площади города, где расположены здания правительства и парламента страны. По данным СМИ, в демонстрации приняли участие две-три тысячи человек. Одним из организаторов митинга выступило движение Mass-Voll, которое на своём сайте заявило, что акция проводится "ни против Украины, ни против России".
"Мы выступаем за человечество и за мир между всеми народами", — говорится в сообщении движения.
По данным издания, в ходе митинга прозвучал призыв "к немедленному прекращению санкций против России и возвращению Швейцарии к 100-процентному нейтралитету".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после присоединения к антироссийским санкциям Швейцария не может претендовать на роль посредника в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Речь в числе прочего идёт и о предоставлении своей площадки для переговоров.