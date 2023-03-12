Несколько тысяч швейцарцев призвали прекратить политику санкций и сохранить нейтралитет

Несколько тысяч человек вышли на митинг в Берне, в ходе которого участники призвали власти Швейцарии к соблюдению политики нейтралитета, в том числе по отношению к событиям вокруг Украины. Об этом сообщает местная газета Berner Zeitung.

Акция прошла на центральной площади города, где расположены здания правительства и парламента страны. По данным СМИ, в демонстрации приняли участие две-три тысячи человек. Одним из организаторов митинга выступило движение Mass-Voll, которое на своём сайте заявило, что акция проводится "ни против Украины, ни против России".

"Мы выступаем за человечество и за мир между всеми народами", — говорится в сообщении движения.

По данным издания, в ходе митинга прозвучал призыв "к немедленному прекращению санкций против России и возвращению Швейцарии к 100-процентному нейтралитету".